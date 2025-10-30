¿Sabías que antes de Halloween se celebra la Noche del Diablo? Conoce la historia

La víspera del 31 de octubre, conocida como la “Noche del Diablo”, comenzó como una celebración de traviesas bromas infantiles, pero en ciudades como Detroit (EE.UU.) se convirtió en un serio problema de seguridad pública, con incendios provocados y actos de vandalismo.

Según National Geographic, la tradición tiene raíces en Inglaterra del siglo XVI, cuando la noche previa al 1 de mayo los jóvenes hacían bromas como parte de las celebraciones de primavera. Con el tiempo, la costumbre se trasladó al 30 de octubre, coincidiendo con las festividades de Halloween, lo que reforzó su carácter festivo y transgresor.

Ya en Estados Unidos, inmigrantes británicos e irlandeses mantuvieron la tradición, que con los años derivó en actos como lanzar huevos, empapelar casas o prender pequeñas fogatas.

Cuando la celebración se volvió peligrosa

Durante la Gran Depresión y sobre todo entre las décadas de 1970 y 1980, la situación se agravó en ciudades como Detroit, donde el desempleo, el abandono urbano y los edificios vacíos crearon el contexto perfecto para que los disturbios escalaran.

En 1984, los bomberos de la ciudad debieron atender más de 800 incendios en una sola noche del 30 de octubre. La respuesta oficial incluyó toques de queda, patrullajes vecinales e incluso el intento de resignificar la fecha como “Noche de los Ángeles” para promover acciones comunitarias.

Una advertencia vigente

Aunque hoy los incidentes han disminuido, la “Noche del Diablo” se mantiene como una advertencia sobre cómo una tradición festiva puede derivar en violencia si no se regula ni se contiene socialmente.

