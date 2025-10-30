¿Cuáles son los disfraces de Halloween más buscados este 2025?

La cuenta regresiva para Halloween ha comenzado, y las plataformas digitales ya han revelado cuáles serán los disfraces más populares de 2025. Desde el fenómeno K-Pop de Netflix hasta los clásicos del terror y los memes virales, la creatividad se toma las redes.

Basados en las búsquedas de Google y las tendencias más virales de TikTok, este es el ranking de los disfraces que verás por todas partes este año:

El Top 10 de Disfraces de Halloween 2025

1. Las guerreras K-Pop (Rumi, Zoey, Mira, Jinu y Baby Saja)

La tendencia: Los personajes de la película más vista en la historia de Netflix se han convertido en el disfraz grupal y femenino más popular. Su estilo militar, chaqueta de idol y toques demoníacos marcan la moda de la temporada.

2. Merlina Addams (Wednesday)

El Clásico moderno: Gracias al éxito de la serie de Netflix, la estética gótica, el vestido negro con cuello Peter Pan y las trenzas de Merlina regresan con fuerza, especialmente entre el público juvenil.

3. Ghostface (Scream)

El terror inmortal: El emblemático villano nunca falla. Este año se popularizan las versiones modificadas del clásico traje negro y máscara blanca, añadiendo toques brillantes o accesorios modernos para hacerlo más atrevido.

4. Chicken Jockey (Minecraft)

El viraje gamer: Este es el disfraz más popular del universo Minecraft. La idea de un bebé zombie montando un pollo, impulsada por los videos virales, demuestra que la franquicia sigue vigente y es favorita por su humor y sencillez.

5. El Lorax

Conciencia y humor: El personaje naranja del Dr. Seuss, protector de la naturaleza, se ha vuelto una tendencia gracias a un meme viral en TikTok. Es una opción divertida y colorida, muy popular en disfraces femeninos.

6. Plantas VS Zombies

Nostalgia retro: El clásico videojuego de 2009 inspira disfraces grupales y familiares. Los atuendos de girasoles, zombies con conos y cubetas, o el peculiar Dave el loco, combinan creatividad y humor gamer.

7. Elphaba (Wicked)

La bruja de Broadway: El personaje de la superproducción basada en las brujas de ‘El mago de Oz’ ha visto dispararse sus búsquedas. Es un disfraz para quienes buscan un toque de fantasía, brujería y elegancia teatral.

Elphaba, bruja de ‘Wicked’. Imagen: FilmAffinity

8. Shrek y Phineas y Ferb

Dúos Animados: La nostalgia por las animaciones de principios de los 2000 impulsa los disfraces de Shrek (incluyendo el Burro y el Hada Madrina) y de Phineas, Ferb y Perry el ornitorrinco, ideales para parejas o grupos de amigos.

9. Kung Fu Panda (Po)

El Guerrero Dragón: El carismático Po se ha convertido en una sensación en TikTok, con el traje blanco y negro del panda atrayendo a usuarios que buscan un disfraz con alegría y reconocimiento inmediato.

10. Labubu

La Figura de Colección: Estos muñecos con forma de diablillos peludos, un fenómeno mundial de miles de millones, se han colado en el Top 10. Su popularidad es una muestra de cómo los juguetes de colección se transforman en atuendos de moda.

Con esta mezcla de blockbusters de streaming, fenómenos de Corea del Sur, videojuegos y virales, este Halloween promete una gran diversidad de atuendos inspirados en las tendencias más actuales.

Con información de El País y El Tiempo.

Mira la programación en Red Uno Play