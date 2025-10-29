¡Es igual a un Pokémon shiny! Captan a un lince ibérico con pelaje claro nunca antes visto

El primer ejemplar de lince ibérico con leucismo fue avistado y fotografiado el pasado 22 de octubre en la provincia de Jaén, en el sur de España. La imagen fue captada por el fotógrafo de naturaleza Ángel Hidalgo, según informaron medios locales.

Se trata de un descubrimiento único, ya que es la primera vez que se documenta oficialmente un lince ibérico leucístico (‘Lynx pardinus’).

¿Qué es el leucismo?

A diferencia del albinismo, el leucismo es un fenómeno genético poco común que provoca una pérdida parcial de pigmentación, haciendo que el pelaje del animal luzca mucho más claro de lo habitual, pero sin afectar el color de los ojos. En este caso, el ejemplar mantiene ojos normales, a diferencia de los albinos, que suelen tener ojos rojizos o rosados.

Confirmado por especialistas

Las imágenes fueron analizadas por expertos del Proyecto Lince, una iniciativa científica centrada en la protección de esta especie endémica de la península ibérica, que validaron la taxonomía y condición genética del ejemplar.

Con esta confirmación, el lince captado se convierte en el primer caso registrado oficialmente en España de un lince ibérico con leucismo.

Fans de Pokémon lo comparan con un Pokémon shiny

Este insólito descubrimiento fue reportado por medios locales de Jaén, y la publicación se viralizó rápidamente en X en cuestión de minutos. No obstante, los fans de Pokémon supieron apreciar lo inusual de la situación y no tardaron en establecer un paralelismo con una mecánica clásica de los videojuegos que lleva entre nosotros más de veinte años: los Pokémon shiny o variocolor.

Muchos seguidores comentaron en el post original ocurrencias que a su vez también se viralizaron, como “es un Pokémon shiny”, o “tírale una Master Ball para asegurarte de que lo capturas”. También se han establecido comparaciones con el Pokémon Absol, que tiene rasgos de lince y carnívoro montés, así como un pelaje blanco.

