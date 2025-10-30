De las aulas al internet: la física según el 'profe' Oliver al estilo de 'One Piece' (Video)

Entre fórmulas y personajes de anime, Oliver Castro Jiménez transforma la forma de enseñar física. Ingeniero civil y maestro con más de una década de experiencia, decidió unir su pasión por la ciencia y One Piece, creando un método educativo que rompe con los esquemas tradicionales.

En sus pizarrones conviven Luffy, Zoro, King y Bellamy con conceptos como tiro parabólico, la ley de Hook o dilatación temporal. Cada clase se convierte en un viaje donde la física y la aventura se encuentran, despertando la curiosidad y el entusiasmo de sus alumnos.

Pero su influencia no se queda en el aula. Gracias a Instagram y TikTok, los pizarrones de Oliver se han vuelto virales, llegando a pantallas de India, Italia y Estados Unidos. Lo que comenzó como una manera de motivar a sus estudiantes locales, hoy inspira a fanáticos del anime y estudiantes de todo el mundo a mirar la ciencia desde otra perspectiva.

“Quiero que la física sea divertida y accesible”, dice Oliver. Su mensaje es claro: la ciencia no tiene por qué ser seca ni intimidante; puede ser tan emocionante como un capítulo de tu anime favorito.

Con su método, Oliver Castro demuestra que enseñar física puede ser una aventura global, donde las fórmulas se mezclan con imaginación y creatividad. ¿Estás listo para ver la física como nunca antes la habías visto?

