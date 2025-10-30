¡Fingieron ser inquilinos! Ladrones ingresaron a una casa y robaron a una adulta mayor en Sacaba

Una banda de delincuentes utilizó una cruel estrategia para ganarse la confianza de una mujer de la tercera edad y robarle una importante suma de dinero en el kilómetro 8 y medio de la avenida Villazón, en el municipio de Sacaba (Cochabamba). Los antisociales sustrajeron 30.000 bolivianos y varias joyas, tras hacerse pasar por interesados en alquilar habitaciones.

Según relató la nieta de la víctima, los tres sospechosos —un hombre, una mujer mayor y una niña— llegaron al domicilio simulando buscar alojamiento. “Tocaron la puerta haciéndose pasar por personas que estaban buscando alquiler. Mi abuelita suele alquilar habitaciones porque hay una universidad cerca, así que era algo normal”, contó.

El engaño fue cuidadosamente planeado: uno de los implicados fingió ser una persona con discapacidad y, alegando sentirse mal, pidió un vaso de agua. Mientras la mujer ingresó a la cocina para atenderlo, los otros aprovecharon para entrar al domicilio y dirigirse a la habitación principal.

“El señor se subió directamente al cuarto de mi abuelita, entró por la ventana y se encerró. Ahí comenzó a sustraer el dinero y las joyas”, relató la nieta, todavía consternada. En total, los delincuentes se llevaron 30.000 bolivianos y joyas familiares.

Para evitar ser identificados, los ladrones desconectaron las cámaras de seguridad, aunque no advirtieron que ya habían sido grabados antes de hacerlo. En las imágenes se observa que uno de los hombres llevaba capucha para ocultar su rostro.

El golpe casi perfecto se les complicó durante la huida: uno de los delincuentes dejó caer su celular, el cual se convirtió en la principal pista para la Policía. “En el celular había información de quiénes son, dónde viven. Aparentemente son de La Paz, y la mujer que lo dejó caer tendría detención domiciliaria”, añadió la familiar.

Poco después del robo, los sospechosos llamaron a la víctima exigiendo la devolución del teléfono con tono agresivo. “Nos empezaron a gritar y a insultar, diciéndonos rateros y que devolvamos el celular”, denunció la nieta.

La familia presentará la denuncia formal ante la Policía, que ya analiza el contenido del celular y las grabaciones de las cámaras para identificar y capturar a los responsables.

