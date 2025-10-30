¡Tragedia! Niño pierde la vida tras caerle un arco en la cabeza

Tragedia en el Club Atlético Argentino de Quilmes: el pequeño Benicio Farji, jugador de básquet infantil, perdió la vida luego de sufrir un grave accidente al caerle un arco de handball sobre la cabeza.

El hecho ocurrió el martes por la noche cuando Benicio, de 9 años, jugaba con sus amigos y se trepó a un arco que terminó cediendo y golpeándolo fuertemente en la cabeza. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes con un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrino-faríngea y paro cardiorrespiratorio. Tras ser estabilizado, fue derivado al Hospital El Cruce de Florencio Varela, donde permaneció internado con diagnóstico de muerte cerebral.

Este jueves por la mañana, el niño se descompensó y finalmente falleció, según confirmaron fuentes médicas a la agencia Noticias Argentinas.

A través de un comunicado en redes sociales, el Club Atlético Argentino de Quilmes expresó su profundo dolor por la pérdida del pequeño deportista. “Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de Benicio”, manifestaron las autoridades, que además anunciaron la suspensión de todas las actividades hasta el lunes 3 de noviembre inclusive.

