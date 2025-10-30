TEMAS DE HOY:
Inseguridad Tentativa de homicidio Juan Carlos Huarachi

19ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Tragedia! Niño pierde la vida tras caerle un arco en la cabeza

El pequeño Benicio Farji, de 9 años, perdió la vida luego de sufrir un grave accidente mientras jugaba en el Club Atlético Argentino de Quilmes.

Martin Suarez Vargas

30/10/2025 18:24

Imagen referencial. Foto: Internet.
Argentina.

Escuchar esta nota

Tragedia en el Club Atlético Argentino de Quilmes: el pequeño Benicio Farji, jugador de básquet infantil, perdió la vida luego de sufrir un grave accidente al caerle un arco de handball sobre la cabeza.

El hecho ocurrió el martes por la noche cuando Benicio, de 9 años, jugaba con sus amigos y se trepó a un arco que terminó cediendo y golpeándolo fuertemente en la cabeza. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes con un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrino-faríngea y paro cardiorrespiratorio. Tras ser estabilizado, fue derivado al Hospital El Cruce de Florencio Varela, donde permaneció internado con diagnóstico de muerte cerebral.

Este jueves por la mañana, el niño se descompensó y finalmente falleció, según confirmaron fuentes médicas a la agencia Noticias Argentinas.

A través de un comunicado en redes sociales, el Club Atlético Argentino de Quilmes expresó su profundo dolor por la pérdida del pequeño deportista. “Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de Benicio”, manifestaron las autoridades, que además anunciaron la suspensión de todas las actividades hasta el lunes 3 de noviembre inclusive.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD