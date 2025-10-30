Coordinan en la Plaza Murillo los preparativos para el acto de transmisión de mando

Personal de la oficina del presidente electo Rodrigo Paz, sostuvo este jueves una reunión de coordinación con efectivos de la Casa Militar en instalaciones del Palacio Quemado, en la plaza Murillo, con el objetivo de definir los detalles logísticos y de seguridad para el acto de transmisión de mando presidencial, previsto para el 8 de noviembre.

La reunión se desarrolló en un ambiente de coordinación institucional, donde representantes del equipo del presidente electo y de las Fuerzas Armadas revisaron aspectos relacionados con el protocolo oficial, la logística del evento, el acceso de invitados nacionales e internacionales, así como las medidas de seguridad en el perímetro del centro político de La Paz.

La Casa Militar, encargada tradicionalmente de la seguridad del Palacio de Gobierno y de los actos protocolares del Ejecutivo, trabaja de manera conjunta con la oficina del presidente electo para garantizar que la ceremonia de investidura se desarrolle con orden, solemnidad y respeto al calendario oficial.

Con estas reuniones de coordinación, avanzan los preparativos para la posesión de Rodrigo Paz, quien asumirá la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia el próximo 8 de noviembre, en un acto que marcará el inicio de una nueva gestión de gobierno.

