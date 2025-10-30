TEMAS DE HOY:
Policial

Cae en Beni un brasileño prófugo con 18 procesos: fue entregado a las autoridades de su país

El operativo, coordinado entre la Policía Boliviana y la Policía Federal de Brasil, permitió la aprehensión de Ocian Brito Luna, requerido por 18 procesos judiciales en su país.

Silvia Sanchez

30/10/2025 10:23

Cae en Beni un brasileño prófugo con 18 procesos: fue entregado a las autoridades de su país. Foto: Ministerio de Gobierno
Beni, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras un intercambio de información con autoridades brasileñas, efectivos del Comando Departamental de la Policía en Beni, en coordinación con el Comando de Frontera Policial, aprehendieron a un ciudadano brasileño requerido por la justicia de su país por 18 procesos judiciales.

“En coordinación con la oficina de Migración de Guayaramerín y la Policía Federal de Brasil, se procedió con la entrega de este sujeto a las autoridades competentes del país vecino”, informó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, a través de sus redes sociales.

El detenido, identificado como Ocian Brito Luna, era considerado prófugo de la justicia brasileña y cuenta con 18 causas pendientes en su país.

El operativo forma parte de los esfuerzos de la Policía Boliviana por fortalecer la seguridad ciudadana, la cooperación internacional y la lucha contra el crimen transnacional, afirmó la autoridad.

Ríos destacó que este tipo de acciones reflejan el firme compromiso de la institución policial con la seguridad de la población y con el fortalecimiento de la cooperación internacional, especialmente en la lucha contra el crimen organizado que trasciende las fronteras nacionales.

Foto: Ministerio de Gobierno

