Tradición y arte: estudiantes de El Alto construyen un ajedrez andino monumental

Con motivo de la cercanía del Día de los Difuntos, estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) crearon un ajedrez gigante inspirado en la cosmovisión andina y las tradiciones de la festividad.

Las piezas del tablero son de tamaño humano, pero lo más llamativo es la simbología que transmiten. Por ejemplo, en las figuras negras, se incluyó la representación del tío de la mina.

“Es la pieza del rey del ajedrez, está inspirado en el tío de la mina. Como sabemos, esta figura es venerada por los mineros, quienes ofrendan para recibir protección y prosperidad”, explicó uno de los estudiantes.

Otras figuras buscan expresar conceptos como el alma y el ajayu, que según la tradición retorna temporalmente a la tierra de los vivos durante la celebración de Todos Santos.

