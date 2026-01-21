Liberan a juez de Cuatro Cañadas tras acción sobre ADN; Consejo de la Magistratura revisará expediente

El juez de Cuatro Cañadas, Michael Quiroga, quien había sido aprehendido tras admitir una acción tutelar vinculada con elecciones municipales y departamentales, fue liberado por determinación del Ministerio Público. La autoridad judicial deberá presentarse el próximo lunes a una audiencia para prestar su declaración en el marco de una investigación por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, a denuncia del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer Arancibia, aclaró que la aprehensión fue ejecutada por la Policía bajo una acción directa del Ministerio Público y no por la institución que él dirige.

“No se encuentra aprehendido; ha sido puesto en libertad conforme a lo determinado por la Fiscalía”, explicó Spencer, quien también precisó que el Consejo actuará como oyente en las audiencias programadas y realizará un relevamiento técnico de la acción tutelar presentada.

El caso surge a raíz de una denuncia presentada por el TSE, la cual fue canalizada al Consejo de la Magistratura a través de un memorial, solicitando su participación en el proceso. Según Spencer, la institución verificará la admisibilidad de la acción tutelar y evaluará si existen faltas leves, graves o gravísimas que podrían derivar en sanciones disciplinarias, sin interferir en la investigación que realiza el Ministerio Público.

“El Consejo no ha iniciado ningún proceso contra este juez ni ha solicitado su aprehensión. Somos respetuosos del debido proceso y de las investigaciones en curso”, aseguró Spencer. Sin embargo, subrayó que se dará prioridad a la revisión del caso debido a su relevancia frente a las elecciones subnacionales y a la necesidad de garantizar el cumplimiento de la ley y la Constitución.

La audiencia del lunes marcará el siguiente paso en la investigación y permitirá definir la situación jurídica de Quiroga, mientras el Consejo de la Magistratura seguirá de cerca los actos procesales para determinar responsabilidades disciplinarias si fueran pertinentes.

