Política

Juez que admitió acción sobre ADN pasó la noche en celdas y espera imputación

Fue aprehendido por presuntas irregularidades al admitir un amparo constitucional sin competencia. Este miércoles se espera su imputación formal.

Silvia Sanchez

21/01/2026 6:46

Foto: archivo ABI
Santa Cruz, Bolivia

El juez de Cuatro Cañadas, Michael Quiroga, pasó la noche en celdas policiales tras ser aprehendido este martes, luego de haber admitido una acción de amparo constitucional que buscaba revisar la cancelación de la personería jurídica de Acción Democrática Nacionalista (ADN).

La detención se basa en la presunta comisión de irregularidades, ya que el magistrado habría admitido el recurso sin tener competencia territorial ni electoral, vulnerando los procedimientos legales establecidos, según las investigaciones preliminares.

 

De acuerdo con el Ministerio Público, el juez intervino en un proceso que corresponde al ámbito electoral, lo que habría excedido sus atribuciones como autoridad jurisdiccional ordinaria.

Durante la mañana de este miércoles, se prevé que la Fiscalía presente la imputación formal en su contra, mientras continúan las investigaciones para establecer responsabilidades.

Defensa denuncia ilegalidad

El abogado del juez calificó la aprehensión como ilegal y anunció que se presentarán recursos legales para buscar su inmediata liberación.

 

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

