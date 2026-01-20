Aprehenden a juez que intentó frenar la cancelación de la sigla de ADN

El juez Maicol Quiroga, perteneciente al Juzgado Público Mixto de Cuatro Cañadas, fue aprehendido este martes en un operativo que culminó con su traslado a la capital cruceña. La autoridad llegó a las dependencias de la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) del Plan Tres Mil a las 18:28 horas bajo un estricto resguardo policial.

La detención se fundamenta en la presunta comisión de irregularidades al admitir una acción de amparo constitucional vinculada al Partido de Acción Democrática Nacionalista (ADN). Según las investigaciones preliminares, el magistrado habría vulnerado los procedimientos legales al intervenir en un caso donde carecía de competencia territorial y electoral.

El recurso judicial en cuestión pretendía frenar la cancelación de la personería jurídica de la mencionada organización política. Tras su llegada a Santa Cruz de la Sierra, el investigado permanece a la espera de sus medidas cautelares para definir su situación jurídica.

