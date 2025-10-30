TEMAS DE HOY:
Inseguridad Tentativa de homicidio Juan Carlos Huarachi

20ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Niños golpeados por su tía presentan fallas multiorgánicas y dependen de ventilación

El doctor Guillermo Pinto, director de la CPS, informó que los niños llegaron al hospital “en una situación muy crítica”, tras haber recibido golpes y heridas provocadas con un arma de fuego.

Charles Muñoz Flores

30/10/2025 15:44

Dos menores de 5 y 6 años fueron atacados por su tía y permanecen en estado crítico. FOTO: Getty Images
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Los dos menores de 5 y 6 años que fueron atacados brutalmente por su tía paterna en el municipio de La Guardia permanecen internados en la unidad de terapia intensiva de la Caja Petrolera de Salud (CPS), con diagnóstico reservado y dependientes de ventilación mecánica, según el último informe médico.

El doctor Guillermo Pinto, director de la CPS, informó que los niños llegaron al hospital “en una situación muy crítica”, tras haber recibido golpes y heridas provocadas con un arma de fuego.

“Fueron intubados y asistidos de emergencia por los médicos de turno; debido a las condiciones que presentaban, ambos fueron remitidos inmediatamente a la unidad de terapia intensiva”, explicó.

Pinto detalló que ambos menores presentan un trauma craneoencefálico severo, edema cerebral y fallas multiorgánicas, lo que mantiene su estado clínico inestable.

“La niña es la que se encuentra más comprometida; el reporte de terapia indica que ambos están inestables y dependen de ventilación”, señaló el médico.

Además, una tomografía evidenció lesiones cerebrales graves, producto del fuerte traumatismo que sufrieron durante el ataque.

“Ahora están en un estado inestable, bajo monitoreo constante y con soporte vital”, concluyó el galeno.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público continúan con la investigación del caso.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD