Los dos menores de 5 y 6 años que fueron atacados brutalmente por su tía paterna en el municipio de La Guardia permanecen internados en la unidad de terapia intensiva de la Caja Petrolera de Salud (CPS), con diagnóstico reservado y dependientes de ventilación mecánica, según el último informe médico.

El doctor Guillermo Pinto, director de la CPS, informó que los niños llegaron al hospital “en una situación muy crítica”, tras haber recibido golpes y heridas provocadas con un arma de fuego.

“Fueron intubados y asistidos de emergencia por los médicos de turno; debido a las condiciones que presentaban, ambos fueron remitidos inmediatamente a la unidad de terapia intensiva”, explicó.

Pinto detalló que ambos menores presentan un trauma craneoencefálico severo, edema cerebral y fallas multiorgánicas, lo que mantiene su estado clínico inestable.

“La niña es la que se encuentra más comprometida; el reporte de terapia indica que ambos están inestables y dependen de ventilación”, señaló el médico.

Además, una tomografía evidenció lesiones cerebrales graves, producto del fuerte traumatismo que sufrieron durante el ataque.

“Ahora están en un estado inestable, bajo monitoreo constante y con soporte vital”, concluyó el galeno.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público continúan con la investigación del caso.

Mira la programación en Red Uno Play