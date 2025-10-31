Estado crítico de la niña golpeada en La Guardia: 48 horas decisivas, según los médicos

Una junta médica informó este jueves el delicado estado de salud de los dos menores brutalmente agredidos en el municipio de La Guardia, Santa Cruz. Ambos presentan edema cerebral severo y permanecen en terapia intensiva, conectados a ventilación mecánica.

La niña de 6 años se encuentra en condición más crítica que su hermano de 5 años, según explicaron los profesionales médicos.

“El estado es crítico; están en terapia. Ambos tienen edema cerebral producto del trauma craneoencefálico severo. Están dependientes de un ventilador y ahora estamos en la fase de estabilización”, indicó el director de la Caja Petrolera, Guillermo Prudencio.

Por su parte, el médico de Terapia Intensiva, Jhonny Camacho, explicó que el edema cerebral está afectando la función de varios sistemas del cuerpo.

Las autoridades médicas advirtieron que las próximas 48 horas serán determinantes para la evolución de la menor, quien presenta un mayor grado de afectación.

Este es el informe médico completo:

Mira la programación en Red Uno Play