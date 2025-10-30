“Los narcos no quieren a la DEA”: Tuto Quiroga plantea retomar la lucha antidroga con apoyo internacional

El expresidente Jorge Tuto Quiroga sostuvo este jueves que Bolivia debe restablecer la cooperación con diversas instancias internacionales especializadas en la lucha contra el narcotráfico, entre ellas la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), con el objetivo de enfrentar de manera más efectiva a las organizaciones criminales que operan en la región.

“Debe haber varias instancias internacionales que coadyuven con Bolivia en la lucha contra el narcotráfico, como la DEA. Los que no quieren eso son el PCC, el Comando Vermelho, Evo Morales y su comparsa; son los narcos. En Bolivia tenemos que acabar con el narcotráfico que pone en riesgo a los Estados”, afirmó el exmandatario en conferencia de prensa.

Quiroga advirtió que el avance de redes criminales transnacionales representa una amenaza directa a la estabilidad política y la seguridad de los países sudamericanos, y criticó los vínculos del crimen organizado con regímenes autoritarios de la región.

“Maduro, aparte de ser un criminal, contrabandista y ladrón de elecciones, es jefe del cartel de los Soles y del Tren de Aragua, que es un brazo pandillero asociado al crimen y al narcotráfico”, manifestó.

El exjefe de Estado subrayó que la lucha contra el narcotráfico no debe tener color político y que el próximo gobierno debe asumir una política exterior firme y transparente que permita reconstruir la cooperación internacional en seguridad, especialmente con países vecinos como Brasil, Argentina, Perú y Estados Unidos.

Mire el video:

