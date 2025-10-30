Grave accidente en El Alto: un minibús se estrelló contra un camión y el chofer quedó atrapado

Un grave accidente de tránsito se registró la noche del miércoles 29 de octubre en la ciudad de El Alto, cuando un minibús impactó violentamente contra un camión que realizaba fila a la espera de combustible cerca del puente Vela.

Según el reporte preliminar, el chofer del minibús habría perdido el control del vehículo, aunque las causas exactas aún están bajo investigación. El impacto dejó al conductor atriccionado entre los fierros, por lo que fue necesario que bomberos utilizaran maquinaria especial para liberarlo.

El hombre fue trasladado de emergencia a la clínica Justo Redentor, donde recibió atención médica inmediata.

“Se trata de un hecho de tránsito en el que el paciente llegó en estado complicado, pero ya se encuentra estabilizado. Estaba atriccionado al momento del rescate, aunque no presenta lesiones de mayor gravedad”, informó Gerard Gálvez, médico de la clínica Justo Redentor.

Personal de la Unidad de Tránsito continúa investigando el accidente para determinar las causas del siniestro.

