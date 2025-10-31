“Su ropa tenía sangre”: tía acusada de agredir a dos niños en La Guardia se abstuvo de declarar

La brutal agresión a dos menores de 5 y 6 años en La Guardia ha consternado a todo el municipio. Tras la aprehensión de los presuntos autores (la tía de los menores y su pareja), este jueves se llevó a cabo la toma de declaraciones y, según lo referido por el fiscal del caso, la acusada se abstuvo de declarar.

“Se tiene un gran avance en la investigación realizada por la Policía. La aprehensión y los indicios colectados determinan que existe una manera indubitable (sin lugar a dudas) de que los aprehendidos participaron del hecho”, afirmó el fiscal Rolando Díaz.

La investigación se realiza por el delito de infanticidio en grado de tentativa y al momento de tomar las declaraciones, los aprehendidos hicieron uso de su derecho constitucional y se abstuvieron de declarar, según el fiscal Díaz.

Estos son los elementos recolectados que suponen la autoría de la tía

Según el fiscal Rolando Díaz, se tomaron en cuenta las declaraciones de los familiares que dan cuenta de las amenazas realizadas por la agresora.

“También se recolectó la ropa de la agresora que tiene salpicaduras de sangre y vamos a realizar el estudio con el IDIF para que lo coteje con la sangre de los menores; ella (la tía) manifiesta que es la sangre de los menores porque supuestamente llegó y los alzó a los menores para auxiliarlos, pero todo esto es mentira, porque si los hubiera querido auxiliar, hubiera llamado a la policía y no hubiera huido del lugar”, asegura el fiscal.

Esta fue la participación de la pareja de la supuesta agresora

Según el fiscal, la pareja se encontró a dos cuadras de donde estaban los niños y, según la hipótesis, ellos fueron a cobrar venganza por la pérdida del niño de la agresora.

“Ellos mandaron audios y amenazas donde decían que se iban a vengar hijo por hijo y se presume que fueron ellos los que llegaron hasta la casa”, indica el fiscal, asegurando que la agresión la realizaron en unos 20 minutos, según el tiempo que le tomó a la abuela llegar hasta el lugar tras enterarse de la agresión.

Mira la programación en Red Uno Play