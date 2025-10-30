“Hijo por hijo”: el estremecedor relato de la abuela de los menores agredidos en La Guardia

Con la manilla favorita de uno de sus nietos, la abuela materna de los dos menores que fueron presuntamente golpeados brutalmente por su tía aseguró que el ataque fue un producto de una venganza familiar.

“Tengo su manilla lista para que la pueda usar; él decía que era su manilla preferida, no se la sacaba nunca. Ellos eran inocentes, no sé por qué se ensañaron tanto con los niños”, señala entre llanto la abuela de los menores agredidos en La Guardia.

La mujer, que aún no halla consuelo por lo sucedido con sus nietos de 5 y 6 años, relató que, desde hace unas tres semanas, la madre de los menores tuvo una discusión con su cuñada que estaba en etapa de gestación y, en venganza, atacó a los menores.

“Mi hija nunca la agredió, solo hubo cruce de palabras. Según las investigaciones, a raíz de la discusión, ella habría perdido al niño y por eso los agredió. Ella dijo: “Me vas a pagar hijo por hijo”, indicó la abuela.

La abuela dio a conocer que los dos menores se encuentran en estado crítico; sin embargo, es la niña de 6 años la que presenta mayor gravedad, ya que producto de los golpes ha sufrido convulsiones y dos paros cardiacos, e incluso afirmó que los doctores le indicaron que si le daba otro paro cardiaco, no podría soportarlo.

Mira la programación en Red Uno Play