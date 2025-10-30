El actor Floyd Roger Myers Jr., conocido por haber interpretado al joven Will Smith en la serie El príncipe del rap y a Marlon Jackson en The Jacksons: An American Dream, murió a los 42 años tras sufrir un infarto en su casa de Maryland, Estados Unidos.

Según informó el medio TMZ, el actor padecía graves problemas cardíacos desde hacía varios años y había sufrido tres ataques al corazón en los últimos tres. Su madre, Renee Trice, confirmó la noticia y pidió respeto para la familia durante el duelo.

“Con profunda tristeza compartimos la inesperada noticia del fallecimiento de mi querido hermano, Floyd Roger Myers Jr., quien nos dejó hoy tras sufrir un infarto repentino. Fue un padre devoto, un hermano amoroso y un amigo cuya bondad, alegría y calidez conmovieron a todos los que lo conocieron”, escribió su hermana en el sitio GoFundMe, donde lanzó una campaña para cubrir los gastos del funeral.

Su paso por “El príncipe del rap” y la TV

Durante su infancia, Myers participó en la tercera temporada de la popular sitcom El príncipe del rap, emitida en 1992, donde interpretó al joven Will Smith. Ese mismo año encarnó a Marlon Jackson en el telefilm The Jacksons: An American Dream, que retrató el ascenso musical de la familia Jackson.

Posteriormente, apareció en un episodio de Young Americans (2000), antes de retirarse del mundo del espectáculo.

Su vida después de la fama

En los últimos años, Myers se dedicó a su familia y a proyectos sociales. Fue padre de cuatro hijos y cofundador de The Fellaship Men’s Group, una organización sin fines de lucro que busca ayudar a hombres a salir de entornos nocivos y reconstruir sus vidas “para liderar, sanar y prosperar”, según su biografía en Instagram.

Desde 2008, también había fundado un negocio de reparación y limpieza de conductos de aire acondicionado, donde trabajaba junto a su equipo en Maryland.

El homenaje de su organización

Tras conocerse la noticia, The Fellaship Men’s Group publicó un sentido mensaje en redes sociales junto a una imagen del actor y su familia:

“Descansa en paz, querido hermano, uno de nuestros cofundadores. Te fuiste, pero nunca te olvidaremos. La misión continuará en tu honor. ¡La próxima reunión será memorable, como habíamos hablado! Te queremos, hermano, descansa en paz. Tu hermano mayor se encargará de ahora en adelante”.

El legado de Myers Jr., marcado por su paso por la televisión y su compromiso con la comunidad, continúa vivo en quienes lo conocieron y acompañaron en su camino.

