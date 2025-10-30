Mató a su amigo en plena calle tras una discusión y se escapó con su bicicleta

Tres amigos circulaban en bicicleta cuando una discusión derivó en un crimen: uno de ellos mató a otro de dos disparos a plena luz del día y se fugó con su bicicleta. El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Hurlingham, Argentina, y quedó registrado por cámaras de seguridad.

El episodio tuvo lugar ayer al mediodía, en el cruce de las calles Bradley e Inés de Pons, donde la víctima, Diego Eduardo Consencao (32), fue atacada por Sebastián Leandro Demichelis (18), mientras un tercer joven, Ezequiel Isaías Morán (17), observaba la escena.

El video muestra a los tres circulando juntos en bicicleta. En un momento, Demichelis cambia de posición y queda frente a Consencao. Tras un breve intercambio de palabras, el joven de 18 años extrajo un arma de fuego de su morral y le disparó.

Consencao intentó defenderse y evitar nuevos disparos, pero el agresor volvió a accionar el arma dos veces más, logrando impactar nuevamente a su víctima.

Según las imágenes, tras los disparos Morán le entregó su bicicleta a Demichelis, quien escapó en ella, mientras el menor se alejó caminando. La otra bicicleta quedó tirada en el asfalto.

Vecinos del lugar acudieron rápidamente, movieron los vehículos a un costado y alertaron a la Policía. En el lugar, los agentes hallaron tres vainas servidas y un proyectil calibre .40.

Consencao fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde permaneció en estado crítico por varias horas hasta que finalmente falleció a causa de las heridas.

La investigación quedó a cargo de la DDI de Morón y de la UFI del Joven N°2, que confirmaron que tanto la víctima como los agresores eran del mismo barrio.

Horas más tarde, la Policía detuvo al menor Ezequiel Isaías Morán (17), mientras que Demichelis (18) continúa prófugo. El joven cuenta con antecedentes por robo calificado y comparendo compulsivo.

Ambos fueron imputados por abuso de arma y homicidio, en una causa que continúa en investigación.

