Atentado contra el 'Payasito Tuki Tuki': DJ colaborador queda en estado crítico

La comunidad artística y los familiares de las víctimas claman por justicia tras el violento ataque armado ocurrido el pasado jueves 11 de diciembre en la zona de Huaycán, distrito de Ate, que resultó en el asesinato del popular payaso Roger Gallegos Rodríguez, conocido como el 'Payasito Tuki Tuki'.

El atentado, presuntamente perpetrado por sicarios, también dejó a dos colaboradores del artista gravemente heridos. Entre ellos se encuentra Christian Arrasco Shapiama, un DJ de 28 años, cuyo estado de salud es crítico y reservado, según informa RPP.

Lucha por la vida en trauma shock

Christian Arrasco Shapiama fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue. Sus familiares informaron que el joven recibió cuatro impactos de bala, uno de ellos afectando su pulmón, y se encuentra internado en el área de Trauma Shock con pronóstico reservado.

Dora Arrasco, hermana del herido, expresó la angustia de la familia: "El doctor me dijo que, a pesar de todo esto, la saturación de mi hermano también empieza a bajar. Es por eso que mi hermano está en Trauma Shock, con oxigenación vigilada. Si llegara a pasar algo, inmediatamente a mi hermano le tienen que intubar".

La conexión con la extorsión

Mientras el DJ lucha por su vida, las autoridades continúan las investigaciones sobre el móvil del crimen. Según el relato de los deudos, el payasito ‘Tuki Tuki’ había sido contratado para animar una fiesta infantil en Huaycán. Sin embargo, al llegar al punto acordado, fueron emboscados y atacados a sangre fría.

Los familiares de la víctima fatal revelaron que el artista había estado recibiendo amenazas de extorsionadores que le exigían grandes sumas de dinero para permitirle trabajar en paz. Se sospecha que este brutal ataque está directamente vinculado a una banda criminal dedicada a la extorsión.

La familia de Christian Arrasco ha hecho un llamado desesperado a las autoridades, incluido el Ministro del Interior, para que no permitan que el caso quede impune y se haga justicia tanto por la vida del payasito como por la recuperación del DJ.

