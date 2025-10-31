No alcanzó su poder de Frankenstein: Basti y ‘Aurea Crew’ van a eliminación

Tras una noche llena de emoción y sustos, el público tuvo la última palabra en La Gran Batalla y decidió enviar al equipo de Basti y la academia ‘Aurea Crew’ a la instancia de eliminación.

El grupo presentó una puesta en escena inspirada en Frankenstein y la clásica canción Monster Mash. Aunque su coreografía transmitió energía y fue elogiada por los jueces por su compromiso y creatividad, no logró conquistar al público, que definió la votación con una diferencia ajustada.

Los resultados quedaron de la siguiente manera:

Génesis y la academia ‘Factory’ : 54,4%

Basti y la academia ‘Aurea Crew’ : 45,6%

Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’: inmunes, sin participar en la votación.

De esta forma, Basti y su equipo deberán presentarse en la gala de eliminación del domingo, donde buscarán defender su lugar en la competencia y continuar en carrera dentro del programa.}

Mira la programación en Red Uno Play