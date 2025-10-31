TEMAS DE HOY:
Inseguridad Tentativa de homicidio Juan Carlos Huarachi

19ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

No alcanzó su poder de Frankenstein: Basti y ‘Aurea Crew’ van a eliminación

El equipo del cochabambino no logró el apoyo del público tras su interpretación de “Monster Mash” y deberá presentarse en la gala de eliminación del domingo.

Silvia Sanchez

30/10/2025 22:37

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras una noche llena de emoción y sustos, el público tuvo la última palabra en La Gran Batalla y decidió enviar al equipo de Basti y la academia ‘Aurea Crew’ a la instancia de eliminación.

El grupo presentó una puesta en escena inspirada en Frankenstein y la clásica canción Monster Mash. Aunque su coreografía transmitió energía y fue elogiada por los jueces por su compromiso y creatividad, no logró conquistar al público, que definió la votación con una diferencia ajustada.

Los resultados quedaron de la siguiente manera:

  • Génesis y la academia ‘Factory’: 54,4%

  • Basti y la academia ‘Aurea Crew’: 45,6%

  • Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’: inmunes, sin participar en la votación.

De esta forma, Basti y su equipo deberán presentarse en la gala de eliminación del domingo, donde buscarán defender su lugar en la competencia y continuar en carrera dentro del programa.}

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD