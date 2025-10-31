No alcanzó su poder de Frankenstein: Basti y ‘Aurea Crew’ van a eliminación

El equipo del cochabambino no logró el apoyo del público tras su interpretación de “Monster Mash” y deberá presentarse en la gala de eliminación del domingo.
30/10/2025 22:37
Escuchar esta nota
Tras una noche llena de emoción y sustos, el público tuvo la última palabra en La Gran Batalla y decidió enviar al equipo de Basti y la academia ‘Aurea Crew’ a la instancia de eliminación.
El grupo presentó una puesta en escena inspirada en Frankenstein y la clásica canción Monster Mash. Aunque su coreografía transmitió energía y fue elogiada por los jueces por su compromiso y creatividad, no logró conquistar al público, que definió la votación con una diferencia ajustada.
Los resultados quedaron de la siguiente manera:
Génesis y la academia ‘Factory’: 54,4%
Basti y la academia ‘Aurea Crew’: 45,6%
Ezequiel Serres y la academia ‘Bamboleo’: inmunes, sin participar en la votación.
De esta forma, Basti y su equipo deberán presentarse en la gala de eliminación del domingo, donde buscarán defender su lugar en la competencia y continuar en carrera dentro del programa.}
Mira la programación en Red Uno Play
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
04:55