¡Terror y talento! Basti revive a Frankenstein en una noche escalofriante

En una nueva noche de terror en La Gran Batalla, los tres últimos equipos en presentarse dentro de la temática de Halloween subieron al escenario con entusiasmo y grandes expectativas.

El primero en romper el hielo fue Basti junto a la academia Áurea Crew, quienes presentaron una coreografía inspirada en el personaje de Frankenstein, al ritmo del clásico “Monster Mash”.

La puesta en escena se destacó por su energía y coordinación, lo que generó elogios del jurado.

Para Tito Larenti, la presentación fue divertida y bien lograda, aunque hizo una observación sobre la sincronización vocal.

“Me gustó lo que vi, me divirtió verte en el personaje, estabas bien. Necesitabas movimientos más marcados; parecía que escondías un poco el lip sync”, comentó.

Por su parte, Gabriela Zegarra resaltó la interpretación del personaje y el desempeño grupal.

“A mí me encantó. Este personaje te quedó perfecto, Basti. Te sentiste muy cómodo. Pedimos creatividad y siento que es la primera vez que veo un equipo completo. Todos acompañaron muy bien. Me fascinó”, afirmó.

El juez Rodrigo Massa destacó la expresión corporal y la interpretación general del equipo.

“Sentí que entendieron las instrucciones. Me gustó bastante el lip sync. Al final se te fue un poco la corporalidad, pero estuvo muy bien”, señaló.

Finalmente, Elka Meyer felicitó al grupo por la preparación y el nivel mostrado en el escenario.

“Me parecieron muy adecuados los pasos y la corporalidad de los bailarines. Basti hizo muy bien el lip sync. Fue una presentación creativa y trabajada”, puntualizó.

Agradecido por las devoluciones, Basti reconoció el esfuerzo de su equipo y comentó que pasaron por intensos ensayos para lograr el resultado presentado.

