“Ceremonia” el cortometraje de Rodrigo Bellott que une el cine profesional y el aprendizaje universitario

Entre montañas verdes y neblinas que parecen respirar historia, Samaipata vuelve a ser escenario de magia. No solo por la cámara de Rodrigo Bellott, sino por la energía de los estudiantes que convirtieron el rodaje de Ceremonia en un verdadero laboratorio viviente de cine y aprendizaje.

El reconocido director boliviano eligió su hogar en Samaipata para filmar su más reciente cortometraje, pero esta vez, la historia más conmovedora ocurrió detrás del lente: estudiantes de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) participaron activamente en la producción, transformando la experiencia académica en una inmersión real en el mundo audiovisual.

El cine como aula abierta

Para Bellott, colaborar con jóvenes universitarios fue más que una decisión logística: fue un acto de fe en las nuevas generaciones. “Yo creo que esta película habla de legado y de generaciones, y para mí siempre es muy importante hacer trabajo desde formar nuevas gentes y pasar la posta. Ha sido un privilegio trabajar con gente tan linda, tan entregada, que vino desde las cinco de la mañana para ser parte de esto”, comentó durante la presentación del corto.

El director reconoce que la alianza con Unifranz fue casi inevitable. “Hace un par de años vi que la universidad está apostando por un futuro diferente, por darle herramientas a la gente joven a través del arte, el audiovisual, la sustentabilidad y la salud mental. Fue tan mágico y tan fácil todo que realmente da gusto”, señaló.

Jóvenes que aprenden haciendo

Durante varias semanas, estudiantes de Publicidad y Marketing, Diseño Gráfico y Producción Crossmedia, y Periodismo se sumaron al equipo técnico y creativo de Ceremonia. Colaboraron en tareas de comunicación, registro audiovisual, producción y coordinación, encarnando el principio pedagógico de Unifranz: aprender haciendo.

Para muchos de ellos, la experiencia fue transformadora. “Es el reflejo de un trabajo que duró muchas semanas; es un logro enorme ver nuestros nombres en la pantalla”. contó Alexander Vaca, estudiante de Periodismo. Para Vaca ver su nombre en los créditos fue una recompensa enorme por todo el esfuerzo invertido.

“Estar rodeada de profesionales y ver cómo trabajan en equipo se siente muy satisfactorio. Me di cuenta de que la publicidad puede también vivir dentro del cine”, expresó Noelia Cuba, de Publicidad y Marketing.

“Un gran logro personal y una oportunidad que me hizo entender lo que significa realmente aprender haciendo”, destacó Andrés Achivare, estudiante de Diseño y Producción Crossmedia.

Claudio de la Rosa, director de la carrera de Publicidad y Marketing, destacó el valor pedagógico del proyecto: “Fue una experiencia inolvidable para ellos. Pudieron desarrollar todo lo que han aprendido y ponerlo en práctica. Con el lema que siempre tenemos, ‘aprender haciendo’, creo que lo han vivido ahora, y la emoción fue enorme al ver sus nombres en los créditos. Este logro es de ellos”.

Un trabajo de comunidad

El coproductor español Jordi Oliva no dudó en resaltar el papel de los estudiantes: Sin los estudiantes de Unifranz esta película no la hubiésemos podido hacer. Eran parte integral del equipo, estaban ahí desde temprano ayudando en todo. Para nosotros no eran solo alumnos, eran compañeros de rodaje”.

El estreno se realizó bajo el cielo estrellado de Samaipata, en una función al aire libre que reunió a la comunidad local, autoridades y al equipo de producción. Fue una noche de celebración, donde se entrelazaron emoción, arte y pertenencia.

Pedro Pablo Escobar, productor del cortometraje, destacó que Ceremonia “la participación de los estudiantes fue muy valiosa, porque nos apoyaron en el momento más álgido de la filmación. Fue una ayuda enorme para nosotros y un aprendizaje para ellos”.

El alcalde de Samaipata, Eustaquio Casilla, también reconoció el impacto del proyecto: “Ha sido emocionante ver a nuestros habitantes y nuestros paisajes reflejados en la pantalla. Los jóvenes de Unifranz demostraron que la juventud boliviana tiene talento y compromiso”.

Arte, legado y aprendizaje

Nacido en Santa Cruz de la Sierra en 1978, Rodrigo Bellott se ha consolidado como una de las voces más singulares del cine boliviano. Desde Dependencia sexual (2003) hasta Tu me manques (2019), su obra ha recorrido festivales internacionales y ha explorado con valentía temas de identidad, amor y sociedad.

Con Ceremonia, el cineasta abre una nueva etapa: una mirada hacia la espiritualidad, la sostenibilidad y la formación. Más que un cortometraje, la pieza funciona como un puente entre el cine profesional y la educación universitaria.

“Todavía hay gente que sueña con hacer cine y que estudia cine a pesar de todas las dificultades. Eso me devuelve la esperanza”, afirmó Bellott durante el estreno.

Esa esperanza, tangible en Samaipata, se proyecta hoy en la pantalla grande: una ceremonia donde el cine se convierte en maestro, el territorio en aula y los jóvenes en sus protagonistas.