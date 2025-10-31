'La Gran Batalla' vivió una de sus semanas más espectaculares con la temática de Halloween, en la que los participantes se transformaron en icónicos personajes del cine y la cultura pop, ofreciendo un verdadero show de terror y talento en el escenario.

Durante varios días, el equipo de producción y los competidores trabajaron desde muy temprano para lograr caracterizaciones realistas, cuidando cada detalle en maquillaje, vestuario y actuación.

El resultado fue un despliegue visual que dejó al público sin aliento, con interpretaciones tan fieles que parecían salidas directamente de una película.

Entre los personajes que cobraron vida estuvieron Winifred Sanderson, el payaso It, el Conde Drácula, Freddy Krueger, Lady Gaga y varios más, incluyendo representaciones de grupos musicales que rindieron homenaje a canciones clásicas del terror.

La semana especial de Halloween en 'La Gran Batalla' reafirmó el alto nivel artístico del programa y su capacidad para combinar entretenimiento, talento y producción de primer nivel.

A continuación, te presentamos algunas de las transformaciones que pudiste disfrutar en el mejor programa de talento y entretenimiento de la televisión boliviana:

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Foto Red Uno

Mira la programación en Red Uno Play