‘La Gran Batalla’ se transformó en un desfile de terror durante su especial de Halloween

'La Gran Batalla' vivió una verdadera noche de terror durante su programa especial de Halloween , donde los participantes, presentadores y jueces deslumbraron con espectaculares caracterizaciones que impresionaron al público.

Todos se transformaron en su personaje favorito del cine de terror, logrando un parecido sorprendente que convirtió la velada en un espectáculo inolvidable.

Grisel y Leonel se robaron las miradas al llegar caracterizadas como Morticia y Homero Addams, recreando una escena de la icónica película que quedó grabada en la memoria del público.

​Los jueces tampoco se quedaron atrás. Gabriela Zegarra encarnó a Harley Quinn , Elka Meyer a Maléfica , Tito Larenti al Joker y Rodrigo Massa al Joven manos de tijera , cada uno con una interpretación fiel a su personaje.

La estación digital también se sumó al espíritu de Halloween con disfraces igualmente llamativos: Leila Castro se convirtió en una elegante Catrina , Alejandro Serrate en Hannibal Lecter y Diego Merrit en Ghost Rider , el Vengador Fantasma .

La producción de La Gran Batalla demostró una vez más su profesionalismo y creatividad en una noche cargada de talento, miedo y diversión, donde cada detalle —desde el vestuario hasta las actuaciones— estuvo pensado para ofrecer al público un espectáculo de alto impacto.

