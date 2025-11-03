El público eligió: Rodrigo Giménez superó a Basti en una gala llena de miedo y talento

El terror y el talento continuaron en el escenario de La Gran Batalla con el segundo versus de la noche, donde Rodrigo Giménez y la academia Fire Steps se enfrentaron a Basti y Áurea Crew en una batalla cargada de energía y emociones.

El primero en romper el hielo fue Basti, acompañado por Áurea Crew, con una coreografía inspirada en el clásico personaje de Frankenstein al ritmo del contagioso tema “Monster Mash”. Su presentación destacó por la energía y coordinación del grupo, lo que les valió elogios del jurado.

Luego llegó el turno de Rodrigo Giménez y Fire Steps, quienes apostaron por una impactante interpretación de El Extraño Mundo de Jack, con una versión del tema central interpretada por Marilyn Manson. Su propuesta visual fue una de las más destacadas de la noche, con una caracterización impecable y una puesta en escena que impresionó al público y a los jueces, pese a que aún señalaron detalles en el lip sync.

El primero en dar su veredicto fue Tito Larenti, quien observó que el equipo de Basti mostró pocos cambios respecto a galas anteriores.

“Siento, Basti, que no hubo un gran cambio. No sé si ensayaron suficiente. Rodrigo, sí hubo mejoras, tomaste en serio las observaciones y cambiaste, aunque ambos equipos vinieron algo temerosos”, señaló.

Gabriela Zegarra resaltó las mejoras en ambos equipos, destacando el crecimiento de Rodrigo Giménez.

“Basti, mejoraron ciertos detalles, el lip sync se vio más firme. Rodrigo, me encantó tu presentación, el paso de los chicos fue espectacular”, comentó.

Por su parte, Rodrigo Massa valoró la actitud y compromiso sobre el escenario.

“Basti, siento que están muy comprometidos y lo dan todo a pesar de los errores. Rodrigo, algunos se notaron un poco bajoneados, pero igualmente entregaron todo”, afirmó.

Finalmente, Elka Meyer destacó la energía y la creatividad en ambas propuestas.

“Basti, noté que agregaron elementos nuevos, hubo creatividad y expresión. Rodrigo, el trabajo fue más prolijo, más cómodo, y mejoraron mucho el lip sync”, sostuvo la jueza.

Tras las devoluciones, llegó el turno del público, que con su voto de confianza decidió salvar a Rodrigo Giménez y Fire Steps, dejando al equipo de Basti y Áurea Crew en riesgo de eliminación.

