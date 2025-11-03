Erika Valencia conquista al público y se impone en el primer versus de la noche en La Gran Batalla

El terror continuó en el escenario más grande de la televisión boliviana con los dos versus de la noche, donde se definió qué equipos avanzan y cuáles siguen en riesgo de eliminación.

El primer enfrentamiento arrancó con Eugenia Redin y la academia Power Dance, quienes presentaron una propuesta llena de misterio y encanto inspirada en la serie Merlina. El equipo interpretó la canción “Bloody Mary”, buscando transmitir el estilo oscuro y elegante del personaje. Sin embargo, los jueces coincidieron en que faltó energía y mayor expresión.

Luego llegó el turno de Susana Rivero junto a La Fábrica, con una recreación de la película Abracadabra. En su número, Rivero interpretó a la recordada Winifred, personaje icónico de Bette Midler. La propuesta destacó por su gran caracterización y energía, aunque los jueces señalaron que faltó precisión en la interpretación de la letra.

Finalmente, Erika Valencia y su academia Dazan Company Panteras cerraron el versus con una aterradora puesta en escena inspirada en Annabelle, la famosa muñeca del cine de terror. Con la canción “Look What You Made Me Do”, el grupo impresionó al jurado por su fuerza escénica, la precisión coreográfica y la intensidad con la que Erika encarnó al personaje.

Durante la evaluación, Gabriela Zegarra destacó el esfuerzo de los tres equipos, pero subrayó el desempeño sobresaliente de Erika.

“Eugenia, actuaste más, pero te cuesta soltarte. Susana, me encantó que corregiste lo que se pidió, aunque deben arriesgarse más. Y Erika, me impresionaste, no sé por qué estás acá”, expresó.

Por su parte, Elka Meyer resaltó la mejora en la coordinación y el trabajo técnico de los equipos, destacando la propuesta de Erika.

“Eugenia, las líneas estuvieron más precisas. Susana logró una interpretación más apropiada. Erika, espectacular trabajo, se notó el lip sync y la coordinación”, comentó.

Rodrigo Massa también reconoció el crecimiento de todas las participantes:

“Eugenia, te moviste con más seguridad; Susana, superaron muchos retos; y Erika, tu número estuvo lleno de matices, nos dejaron con un buen sabor de boca.”

Finalmente, Tito Larenti coincidió con sus colegas y valoró la evolución de cada equipo.

“Eugenia, mejoraste mucho. Susana, el personaje fue increíble, pero falta arriesgarse más. Erika, cambiaron cosas que ya estaban bien hechas, felicidades, un trabajo exquisito.”

Al cierre de la ronda, se activó la votación del público, quien tuvo la última palabra para decidir los ganadores del primer versus.

La audiencia decidió salvar a Erika Valencia y Dazan Company, junto a Eugenia Redin y Power Dance, manteniéndolas en competencia por una semana más en La Gran Batalla.

