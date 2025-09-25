El mundo de la cumbia boliviana se une para rendir un emotivo tributo a Naoki Ishida Ruiz, el talentoso vocalista de Explosión Cumbiera que falleció recientemente. A través de un conmovedor anuncio, IBISA Producciones y los miembros del grupo anunciaron un gran concierto gratuito en honor a su legado musical.

El evento, programado para el viernes 3 de octubre, tendrá lugar en el Teatro al Aire Libre 'Jaime Laredo a partir', a las 16:00 horas. Según un comunicado de Explosión Cumbiera en sus redes sociales, este concierto es una muestra de cariño y respeto por Naoki, cuya voz dejó una marca imborrable en la movida tropical del país. "Familia, los invitamos a este lindo concierto en honor de nuestro hermano Naoki", se lee en la publicación.

El homenaje no solo contará con la participación de Explosión Cumbiera, sino que también se espera la presencia de otras destacadas agrupaciones de la escena nacional, como Turromantikos, El Cartel Q'mbiero y Jhonny y su Agrupación Claros. Adicionalmente, se confirmó la asistencia de los creadores de contenido conocidos como Kakones, figuras populares en TikTok, lo que promete una velada llena de música y emociones.

La entrada al concierto es libre, permitiendo que la comunidad y los fanáticos se unan para celebrar la vida y la música de Naoki Ishida, asegurando que su recuerdo y su arte perduren.

Alistan homenaje a Naoki Ishida Ruiz con un concierto gratuito

