“Vuela alto, padrino”: Entre lágrimas y gratitud, alumnos de promoción 2025 despidieron a Naoki Ishida

Los alumnos de la Unidad Educativa Roberto Alvarado Daza “B”, turno tarde, lamentaron este miércoles la muerte del cantante Naoki Ishida, quien era padrino de la promoción 2025.

En medio del dolor, lo recordaron como un padrino cercano y motivador.

“Da mucha nostalgia porque las dos veces que pudimos convivir con él nos llevamos increíbles recuerdos. Era una persona muy humilde y divertida”, expresó una estudiante.

Los bachilleres aseguraron que Naoki fue más que un artista: un ejemplo de inspiración y esperanza.

“Nos daba muchos consejos, nos hablaba como si fuera nuestro padre, lo vamos a extrañar mucho”, dijo otra alumna.

Los jóvenes despidieron a su padrino con un grito colectivo: “Vuela alto, padrino Naoki”. El entierro se convirtió en un homenaje lleno de emoción. Sus compañeros de escenario lo despidieron con música, mientras que el público lo aplaudió por última vez.

