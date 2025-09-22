Excusas de jurados electorales: qué causales admite el TSE y cómo presentar el trámite online

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que se encuentra disponible la Plataforma Ciudadana Electoral, un servicio virtual destinado a que las juradas y jurados electorales que no puedan cumplir esta función durante la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre presenten sus excusas de manera rápida y segura.

El trámite puede realizarse a través del enlace:https://plataforma-ciudadana.oep.org.bo/

Los usuarios deben crear una cuenta personal para iniciar el procedimiento.

De acuerdo con el calendario electoral, la presentación de excusas estará habilitada desde el lunes 22 hasta el domingo 28 de septiembre, una vez estén publicadas oficialmente las listas de jurados en medios impresos y en el portal del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

TRÁMITE VIRTUAL Y PRESENCIAL

El TSE explicó que las excusas pueden presentarse de dos maneras:

Virtual: mediante la Plataforma Ciudadana Electoral. La solicitud será evaluada y la respuesta se enviará al correo electrónico registrado por el usuario.

Presencial: directamente en la Secretaría de Cámara del Tribunal Electoral Departamental (TED) correspondiente, donde la respuesta se entrega de manera física.

En las zonas rurales, las excusas deberán presentarse ante la notaría o notario electoral asignado, quien remitirá la documentación al TED respectivo en un plazo máximo de 48 horas tras la conclusión del periodo de recepción.

CAUSALES VÁLIDAS PARA EXCUSARSE

Según el Reglamento de las Elecciones Generales 2025, las causales admitidas para excusarse como jurado electoral deben estar debidamente documentadas e incluyen, entre otras:

Estado de gravidez.

Problemas de salud debidamente certificados.

Fuerza mayor o caso fortuito.

Ser dirigente o candidato político en el proceso electoral.

El TSE recordó que los jurados de mesa son la máxima autoridad electoral en cada recinto de votación y que el cumplimiento de esta labor es una responsabilidad cívica ineludible.

SANCIONES

Cabe apuntar que aquellas ciudadanas y ciudadanos que no presenten sus excusas en el plazo establecido y no se presenten a cumplir con su función podrán ser sancionados conforme a la normativa electoral vigente.

Mira la programación en Red Uno Play