Jurados en Sacaba retienen maletas electorales en reclamo por la falta de pago de Bs 60

En el municipio de Sacaba, jurados decidieron retener seis maletas electorales en reclamo porque no les pagaron los 60 bolivianos que corresponden por haber cumplido esta labor durante la jornada de elecciones generales.

Sucedió en el colegio Natalio Arauco, donde se instalaron 15 mesas de sufragio. Los jurados de seis mesas aseguraron que no se les pagó el estipendio prometido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

"Estamos a la espera de que nos cancelen los 60 bolivianos que nos habían prometido. No nos dicen nada, solo que en media hora estaría la persona que traería el dinero, pero a las otras mesas les cancelaron a mediodía. En la tarde, hicimos la cobranza y no hay dinero. No nos dan más explicaciones", afirmó una de los jurados.

Indicaron que esperaron más de una hora para el pago y luego entregarán las maletas. Este material debe ser trasladado al centro de cómputo para ingresar al conteo.

Un delegado del TSE en el lugar no quiso emitir comentarios.

