TSE sorteará más de 200.000 jurados electorales en todo el país y 7.000 en el exterior

Los nueve Tribunales Electorales Departamentales sortearán este viernes más de 200.000 ciudadanos que asumirán esta responsabilidad en el territorio nacional, mientras que el TSE sorteará más de 7.000 jurados para el voto en el exterior.

Hans Franco

18/09/2025 10:19

Foto: TSE sorteará más de 200.000 jurados electorales en todo el país (Archivo)
La Paz

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que este viernes se realizará un hito clave en el calendario electoral: el sorteo de jurados electorales para las elecciones nacionales en la segunda vuelta electoral.

Según la autoridad, los nueve Tribunales Electorales Departamentales sortearán más de 200.000 ciudadanos que asumirán esta responsabilidad en el territorio nacional, mientras que el TSE sorteará más de 7.000 jurados para el voto en el exterior.

“Mañana cumplimos un hito importante en el calendario electoral, recordemos que los nueve tribunales electorales mañana van a realizar el sorteo de jurados para el voto nacional, son más de 200.000 ciudadanos que van a ser sorteados como jurados electorales. Y el Tribunal Supremo Electoral va a sortear más de 7.000 jurados para el voto en el exterior”, precisó Ávila a la Red Uno.

El vocal destacó que este acto marca el inicio de la recta final hacia la jornada electoral.

“A partir de mañana se levanta la bandera a cuadros de los últimos 30 días del proceso electoral; 30 días que vamos a estar abocados en la parte logística, armado del material electoral, despliegue del material electoral, capacitación de jurados y los debates tanto presidencial como vicepresidencial”, agregó.

 

