¡Tragedia en el aire! Muere un reconocido cantante estadounidense en un accidente aéreo

El cantautor estadounidense Brett James, miembro del Salón de la Fama de los Compositores de Nashville, falleció este jueves en un accidente aéreo en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Autoridades confirmaron que el siniestro no dejó sobrevivientes. El artista, junto con otras dos personas, iban a bordo de un avión monomotor, Cirrus SR22T, el cual se estrelló alrededor de las 15:00 horas al oeste de la escuela primaria Iotla Valley en Franklin.

Según informó la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave estaba matriculada a nombre de James y había despegado desde Nashville, Tennessee.

Medios locales identificaron al artista, de 57 años, como una de las víctimas mortales del siniestro aéreo.

James fue autor de grandes éxitos como Jesus Take the Wheel y When the Sun Goes Down, que lo consolidaron como uno de los compositores más influyentes de la música country contemporánea.

También se confirmó que tanto los estudiantes como el personal de la escuela cercana se encuentran a salvo, ya que el impacto ocurrió en una propiedad aledaña.

Autoridades iniciaron una investigación conjunta para determinar las causas del accidente.

Imagen captura RR.SS.

