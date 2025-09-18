Un niño de 9 años fue víctima de un violento robo mientras usaba su celular, dentro del negocio de sus padres, ubicado en la avenida Domingo Paz de la ciudad de Tarija. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad y las imágenes rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

El video muestra al menor recostado en un sillón, distraído con su celular, cuando dos jóvenes ingresan al local simulando ser clientes. Uno de ellos finge observar los productos, mientras el otro se da la vuelta y le arrebata el teléfono de forma repentina.

El niño intentó defenderse y recuperar su celular, pero los esfuerzos fueron en vano. Los asaltantes salieron del lugar rápidamente, sin que nadie pudiera detenerlos.

Tras el hecho, los padres del menor expresaron su preocupación y pidieron a las autoridades mayor presencia policial en la zona, donde, según afirman, los robos se han vuelto frecuentes.

