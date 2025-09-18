Capturan a los presuntos atacantes que dispararon a dos policías en Betanzos

Después de que se diera a conocer el ataque que sufrieron dos policías en el municipio de Betanzos, los cuales fueron heridos por proyectil de arma de fuego, la Policía activo el ‘Plan Z’ para poder dar con el paradero de los agresores.

Un intenso patrullaje e investigación, inicialmente logró el arresto de uno de los presuntos ocupantes del motorizado, la persona que se había dado a la fuga a pie ante la intervención policial.

En tanto, el motorizado del agresor, fue identificado y hallado en cercanías de una mina en la localidad de Huari Huari, el conductor habría tratado de ingresar al lugar para poder esconderse, sin embargo, autoridades fueron alertadas y cerraron el lugar para poder capturarlo.

“Activadas todas las medidas de reacción inmediata, al momento, podemos informar que ya se tiene retenido el vehículo protagonista, el mismo se encuentra en la localidad de Huari Huari, el conductor habría ingresado a interior mina pretendiendo esconderse, y estamos cerrando los accesos para evitar la fuga del mismo”, indicó el coronel Fernando Barrientos, comandante departamental de la Policía en Potosí.

En próximas horas se espera lograr la captura del principal acusado del ataque.

