¡De horror! Una mujer de 95 años es acusada de asesinar a su compañera de cuarto

El hecho se registró en un geriátrico de Brooklyn, en Nueva York. Una mujer de 95 años, identificada como Galina Smirnova, es investigada acusada de asesinar a golpes a su compañera de cuarto, Nina Kravtsov, de 89 años.

Según el reporte policial, la brutal agresión ocurrió durante la noche del pasado domingo 14 de septiembre, autoridades recibieron la llamada de emergencia y descubrieron el fatal hecho.

Dentro de la habitación de ambas mujeres, los agentes vieron el cuerpo de la víctima sobre su cama, cubierto de sangre y con profundas heridas en el rostro y la cabeza.

Los oficiales encontraron una silla de ruedas a la que le faltaba los apoyapiés. Uno de los pedales estaba en el piso, cubierto de sangre, y el otro apareció fuera del cuarto, debajo de una ventana.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Brooklyn, donde los médicos confirmaron su muerte. Las autoridades determinaron que la causa fue un traumatismo contundente.

La fiscalía de Brooklyn imputó a la agresora por homicidio en segundo grado y tenencia ilegal de un arma en cuarto grado. La mujer fue arrestada el martes 16 de septiembre y, al día siguiente, declaró ante la Justicia, que ordenó su detención preventiva.

Se conoce que la agresora había ingresado hace pocos días al geriátrico, la familia de la víctima pide justicia.

