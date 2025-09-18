TEMAS DE HOY:
Maltrato cruel Violencia Familiar asalto en la ceja

31ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Tenía marcas en el rostro y espalda! Niña de 8 años fue brutalmente castigada por su madre en La Paz

Los maestros de la unidad educativa advirtieron las lesiones en la menor y denunciaron el hecho, la madre está aprehendida.

Silvia Sanchez

18/09/2025 11:35

Imagen referencial. Captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hecho calificado como “violencia extrema” se registró en la ciudad de La Paz, donde una menor de 8 años de edad, fue brutalmente castigada y presenta marcas y lesiones en el rostro y la espalda según el informe.

La principal sospechosa del hecho es la madre de la menor, quien fue convocada a la unidad educativa cuando los maestros vieron las lesiones en la menor.

El caso fue denunciado ante la Plataforma de Atención Integral a la Familia (PAIF) Max Paredes, que activó de inmediato los protocolos de protección y lo remitió a la Fiscalía.

“El personal de la unidad educativa se apersonó a nuestras oficinas para poner en conocimiento lo ocurrido. Manifestaron que habían advertido signos de violencia en el rostro y la espalda de la niña”, explicó la coordinadora del PAIF, Cintya Martínez.

La menor fue sometida a una valoración psicológica y se convocó a la madre de la niña, además de familia ampliada por la gravedad del hecho, tras conocerse los primeros reportes, la niña reveló que fue golpeada por no cumplir con sus deberes escolares.

En tanto la progenitora, aseguró que su hija había sacado dinero sin su autorización, lo que motivó el castigo, sin embargo, no se conoce la cantidad.

“Como estaba presente la mamá, hemos solicitado apoyo del personal del 110 para proceder con la acción directa”, agregó Martínez.

 

El caso se denunció de manera formal ante la Fiscalía por el delito de violencia familiar o doméstica.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD