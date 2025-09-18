¡Tenía marcas en el rostro y espalda! Niña de 8 años fue brutalmente castigada por su madre en La Paz

Un hecho calificado como “violencia extrema” se registró en la ciudad de La Paz, donde una menor de 8 años de edad, fue brutalmente castigada y presenta marcas y lesiones en el rostro y la espalda según el informe.

La principal sospechosa del hecho es la madre de la menor, quien fue convocada a la unidad educativa cuando los maestros vieron las lesiones en la menor.

El caso fue denunciado ante la Plataforma de Atención Integral a la Familia (PAIF) Max Paredes, que activó de inmediato los protocolos de protección y lo remitió a la Fiscalía.

“El personal de la unidad educativa se apersonó a nuestras oficinas para poner en conocimiento lo ocurrido. Manifestaron que habían advertido signos de violencia en el rostro y la espalda de la niña”, explicó la coordinadora del PAIF, Cintya Martínez.

La menor fue sometida a una valoración psicológica y se convocó a la madre de la niña, además de familia ampliada por la gravedad del hecho, tras conocerse los primeros reportes, la niña reveló que fue golpeada por no cumplir con sus deberes escolares.

En tanto la progenitora, aseguró que su hija había sacado dinero sin su autorización, lo que motivó el castigo, sin embargo, no se conoce la cantidad.

“Como estaba presente la mamá, hemos solicitado apoyo del personal del 110 para proceder con la acción directa”, agregó Martínez.

El caso se denunció de manera formal ante la Fiscalía por el delito de violencia familiar o doméstica.

Mira la programación en Red Uno Play