Potosí: Dos policías fueron heridos de bala tras intervención a un vehículo sospechoso

Dos funcionarios policiales con el rango de sargento mayor y sargento inicial, fueron heridos por proyectil de arma de fuego en el municipio de Betanzos, Potosí, y actualmente se encuentran internados y bajo observación médica.

Según el reporte de la Policía, ambos funcionarios realizaban patrullajes por el sector de lavadero de autos, ubicado sobre la carretera en Betanzos, identificaron un vehículo, cuyos ocupantes se encontraban en aparente estado de ebriedad, y ante la presencia policial, uno de ellos se dio a la fuga a pie del lugar.

Entonces los dos policías se acercaron a la puerta del conductor para que descendiera del motorizado, pero este sacó un arma de fuego y disparó contra ellos, llegando a herir a uno en el abdomen y al segundo a la altura de la rodilla.

“Se acercaron a intervenir a un vehículo que ya tenemos identificado, de color azul verduzco, del mismo que se dieron la fuga y al aproximarse al conductor este habría sacado un arma de fuego 9 milímetros y habría disparado contra los funcionarios policiales, los mismos de manera inmediata fueron evacuados al hospital en Potosí”, informó el comandante de la Policía de Potosí, coronel Fernando Barrientos.

Se cree que los agresores tendrían alguna relación con actividades de narcotráfico.

“Consideramos que puede existir temas de sustancias controladas, ya que también tenemos reporte de que por el sector existirían algunos sembradíos de marihuana y estamos coordinando con la Felcn para trabajar en el sector”, agregó Barrientos.

Ambos policías se encuentran bajo observación y uno de ellos ingresará a cirugía en las próximas horas.

