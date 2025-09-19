TEMAS DE HOY:
Robo de medidores de agua violencia a menores Violencia a la Mujer

30ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

¿Frío o calor? Así estará el clima el fin de semana según el pronóstico del Senamhi

En los últimos días las temperaturas se han mantenido estables, aunque se registraron fuertes vientos, algunas lluvias y granizadas en diversas regiones.

Silvia Sanchez

19/09/2025 11:07

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó un fin de semana agradable y con cielos despejados, sin embargo, desde el lunes, se anuncia el ingreso de un frente frío.

“Vamos a tener buenas temperaturas para el fin de semana en todo el país. Sin embargo, se prevé el ingreso de un frente frío a partir del lunes, que provocará un descenso de temperaturas en las zonas del Chaco, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz”, informó la pronosticadora del Senamhi, Heidy Quisbert.

 

Recordó que se emitió un aviso meteorológico de alerta debido a vientos moderados a temporalmente fuertes que afectarán principalmente al departamento de Santa Cruz, el Norte Integrado y Beni.

Las velocidades del viento oscilarán entre 40 y 70 km/h en Beni y el Chaco, mientras que en Santa Cruz se prevén ráfagas de 60 a 90 km/h.

“Estamos con un ascenso paulatino de las temperaturas de aproximadamente 1 grado diario hasta el fin de semana, manteniendo condiciones agradables”, añadió la Quisbert.

 

También se prevé la entrada de un frente frío desde el lunes, lo que provocará un marcado descenso térmico.

Con información de ABI.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD