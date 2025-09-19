¿Frío o calor? Así estará el clima el fin de semana según el pronóstico del Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó un fin de semana agradable y con cielos despejados, sin embargo, desde el lunes, se anuncia el ingreso de un frente frío.

“Vamos a tener buenas temperaturas para el fin de semana en todo el país. Sin embargo, se prevé el ingreso de un frente frío a partir del lunes, que provocará un descenso de temperaturas en las zonas del Chaco, Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz”, informó la pronosticadora del Senamhi, Heidy Quisbert.

Recordó que se emitió un aviso meteorológico de alerta debido a vientos moderados a temporalmente fuertes que afectarán principalmente al departamento de Santa Cruz, el Norte Integrado y Beni.

Las velocidades del viento oscilarán entre 40 y 70 km/h en Beni y el Chaco, mientras que en Santa Cruz se prevén ráfagas de 60 a 90 km/h.

“Estamos con un ascenso paulatino de las temperaturas de aproximadamente 1 grado diario hasta el fin de semana, manteniendo condiciones agradables”, añadió la Quisbert.

También se prevé la entrada de un frente frío desde el lunes, lo que provocará un marcado descenso térmico.

Con información de ABI.

