Abril tiene 6 años y busca apoyo para viajar al Sudamericano

Abril Carrasco destaca en la gimnasia artística y busca apoyo para participar en el Campeonato Sudamericano que se realizará en Sucre.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

16/10/2025 23:36

Santa Cruz, Bolivia

Con apenas 6 años, Abril Carrasco ya destaca en la gimnasia artística. Su especialidad son las pruebas de barra, suelo y salto, y en su primer año de competencias ha dejado una huella impresionante.

“Ella tiene mucha pasión por este deporte, dedica muchas horas de entrenamiento y realmente ha tenido muy buenos resultados. Este es su primer año compitiendo y no le ha ido mal en ninguna competencia, por eso la estamos apoyando”, comenta orgullosa Irma Entrambasaguas, mamá de Abril.

En su debut competitivo, Abril destacó entre más de 13 clubes participantes, obteniendo cinco medallas de oro y dos de plata, consiguiendo la puntuación más alta en su categoría. A la fecha, ha participado en cuatro competencias federadas y entrena arduamente tres horas diarias para mejorar sus habilidades.

Recientemente, Abril fue convocada para representar al país en el Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística, que se realizará en Sucre. Sin embargo, para poder asistir, necesita reunir 3500 bolivianos que cubran los costos de inscripción y viaje.

“Estamos haciendo una rifa para ayudar a mi hija a llegar a esta competencia y solventar los gastos”, explica Irma, quien invita a la comunidad a colaborar adquiriendo un boleto al número 75356320.

El viaje está programado para el 23 de octubre y la competencia inicia el 25 del mismo mes.

 

