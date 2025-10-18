En los nueve departamentos del país, efectivos policiales salieron a las calles para dar cumplimiento al Auto de Buen Gobierno a horas de la histórica segunda vuelta electoral que se desarrollará este domingo 19 de octubre.

En Pando, el comandante departamental, general Oscar Ruíz, informó que se desplegó en el Parque Urbano Central a 102 efectivos, vehículos de cuatro y dos ruedas, además de dos drones para realizar patrullaje en la ciudad de Cobija.

En Santa Cruz, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se desplegaron efectivos en los cuatro cuadrantes de la ciudad. Son 20 integrantes designados por cada cuadrante para verificar que no se vendan ni se consuman bebidas alcohólicas.

En Potosí, también se vienen realizando los controles para dar cumplimiento al Auto de Buen Gobierno y evitar el expendio de alcohol en los diferentes locales.

En Cochabamba, el trabajo ha sido intenso; el TED envió 2.000 maletas electorales, aproximadamente, a los sectores rurales más alejados y este sábado se espera el envío de las maletas al eje metropolitano del país.

En Oruro, también se dispusieron importantes operativos para hacer cumplir las prohibiciones para asegurar una jornada electoral pacífica; efectivos policiales y de la intendencia se desplegaron por todas las zonas de la ciudad para evitar la venta de bebidas alcohólicas.

En la Terminal Departamental de La Paz, se establecieron los horarios de salida de los últimos buses a otros departamentos: Santa Cruz hasta las 17:00 horas; Tarija 19:00 horas; Tupiza 20:00 horas, Villazón a las 21:00, Sucre 10:00 de la mañana, Potosí – Uyuni 12:00 del mediodía. Cochabamba a las 14:00 horas, Llallagua a las 16:00 horas, Oruro a las 18:00 horas.

En Beni, el comandante departamental de la Policía, coronel Roberto Ponce, dio a conocer que a partir del viernes se desplegó a más de 150 efectivos a la ciudad de Trinidad para realizar un patrullaje preventivo y se ha coordinado con la Fiscalía y la Guardia Municipal. Simultáneamente en Guayaramerín y Riberalta, también se están realizando operativos de control.

