Diputado chileno afirma que auto de lujo robado en Chile fue rastreado en Bolivia

El diputado chileno Sebastián Videla llegó recientemente a Bolivia para abordar un problema que afecta a ambos países: el robo de vehículos en Chile que terminan siendo vendidos de manera ilegal en nuestro país.

En una entrevista exclusiva con Que No Me Pierda, Videla explicó que esta situación ha persistido por varios años y que la colaboración entre ambos países es fundamental para combatir estas redes criminales transfronterizas.

“Hemos estado en varias ocasiones en Bolivia y en esta específicamente nos reunimos con algunas autoridades de Santa Cruz para conocer el punto de vista sobre lo que ocurre tanto en Chile como en Bolivia con delincuentes que se unen para robar vehículos", dijo

"Esperamos concretar la próxima semana un operativo, quizá uno de los más cuantiosos en los últimos tiempos, para enfrentar a estas bandas conocidas como ‘chuteros’”, agregó el diputado.

Desde enero, Videla y su equipo han estado haciendo un seguimiento minucioso a vehículos de alta gama robados en la ciudad de Calama, que habrían ingresado al territorio boliviano por pasos ilegales.

“Aparentemente, estos vehículos estarían vinculados con alguna empresa en Bolivia, pero creemos que la próxima semana podremos anunciar la recuperación de estos automotores”, añadió, señalando que uno de ellos es “el vehículo más caro que se ha robado en Chile”.

El diputado destacó que uno de estos vehículos tiene un valor superior a los 300 millones de pesos chilenos (315 mil dólares), por lo que preocupa que pueda transitar con tanta facilidad en Bolivia.

Videla reconoció que, aunque se han logrado recuperar varios vehículos, la principal dificultad radica en la falta de voluntad política y el temor a enfrentarse a las bandas transfronterizas. Finalmente, el diputado independiente manifestó su compromiso por seguir trabajando en conjunto para frenar estas redes criminales.

Mira la programación en Red Uno Play