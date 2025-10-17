¡De no creer! Gabriela Zegarra sorprendió al enviar a eliminación al equipo de Rodrigo Giménez

El cierre de la última gala de dedicatorias en La Gran Batalla dejó a todos con la boca abierta. Tras las tres presentaciones de la noche, llegó el momento más esperado —y temido—: conocer al equipo que debía ir a eliminación.

Esta vez, la difícil tarea recayó en Gabriela Zegarra, quien, luego de evaluar cada detalle de las presentaciones, sorprendió al anunciar que el equipo de Rodrigo Giménez y la academia Fire Steps era el nominado de la noche.

“Yo creo que lo sentimental tiene un complemento, porque para eso escogimos la temática de dedicatoria. A este equipo le faltó un poco de coordinación, y porque sé que pueden dar más y nos han acostumbrado a eso, esta noche se va a eliminación el equipo de Rodrigo Giménez y Fire Steps”, explicó la juez.

El equipo había emocionado al público con una interpretación patriótica de ‘La Patria’ de Juan Enrique Jurado, dedicada a Bolivia. Sin embargo, algunos errores técnicos pesaron más en la decisión final.

Con esta nominación, Rodrigo Giménez se une a los equipos de Ezequiel Serres, Cisco Moreno y Alvinich, quienes también deberán defender su lugar en la competencia durante la esperada gala de eliminación.

La próxima gala promete estar llena de emoción, talento y sorpresas… ¡no te la pierdas!

