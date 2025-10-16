Fiscalía de La Paz deja sin efecto orden de aprehensión contra Eva Copa

La Fiscalía Departamental de La Paz dejó sin efecto el mandamiento de aprehensión que había sido emitido contra la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, en el marco de la investigación por el caso “mazamorra de Bajo Llojeta”, ocurrida en noviembre de 2024.

La determinación fue asumida luego de que la autoridad edil, mediante su equipo jurídico, se apersonara formalmente al proceso y manifestara su disposición a colaborar con las investigaciones. En su argumentación, la defensa de Copa sostuvo que el municipio de El Alto no tiene competencia directa en la zona afectada, ubicada en la ciudad de La Paz.

El fiscal Jorge Viscarra, a cargo del caso, emitió un proveído instruyendo dejar sin efecto la orden de aprehensión emitida el pasado 11 de septiembre, y dispuso que el documento sea devuelto al Ministerio Público.

Tras conocerse la decisión judicial, que se hizo pública este jueves, Eva Copa criticó que se haya intentado involucrarla en un hecho que, según indicó, no corresponde a su jurisdicción.

La investigación por el caso “Mazamorra” busca establecer responsabilidades por el deslizamiento ocurrido el 23 de noviembre de 2024 en la zona Bajo Llojeta de La Paz, donde 40 viviendas quedaron afectadas por el lodo y una menor de edad perdió la vida.

Con esta decisión, la Fiscalía levanta la medida restrictiva contra la alcaldesa alteña, pero el proceso continúa en etapa investigativa para determinar las causas y responsabilidades del siniestro.

Mire el documento de la Fiscalía:

