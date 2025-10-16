Conoce la lista de heridos del fatal accidente en la Bioceánica: un menor permanece en terapia intensiva

Un grave accidente de tránsito registrado la madrugada de este jueves en la carretera Bioceánica, entre Tres Cruces y Pailón, dejó al menos 15 personas heridas, entre ellas tres menores de edad. Uno de los adolescentes se encuentra internado en terapia intensiva debido a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con el informe médico brindado por Raúl Escobar, especialista de la clínica donde fueron trasladados los afectados, el impacto fue de “alto nivel”, ya que el bus en el que viajaban colisionó contra la parte trasera de un camión.

“Estos pacientes han sufrido un accidente de alto impacto. Presentan diferentes tipos de diagnóstico. Se han realizado estudios complementarios y están siendo valorados por distintas especialidades”, informó Escobar.

El médico explicó que varios de los heridos tienen fracturas en piernas, pies, tobillos y codos, además de edemas faciales, especialmente quienes se encontraban en los asientos delanteros del bus.

Respecto al adolescente de 15 años que fue internado en terapia intensiva, Escobar indicó que el joven ingresó con 12/15 puntos en la Escala de Glasgow y presentaba confusión mental, por lo que se decidió su ingreso inmediato a cuidados intensivos.

“Desde su ingreso estuvo hablando incoherencias, motivo por el cual fue derivado a terapia intensiva. También tiene fractura en el tobillo derecho. Su evolución es favorable, pero continúa bajo observación”, detalló el galeno.

A CONTINUACIÓN, LA LISTA DE HERIDOS

Benjamin Dick

David Dyck

Gabriel N. N.

NN (menor de edad)

Kevin Joel Colque

Peter Klassen

Sahra Knelsen Peters

Benjamin Dick (25 años)

Johann Dyck Matens

Alfredo Martínez

Juana Manuela Méndez

Aldo Jiménez Silva

Elena Alan Orellana

Pedro Guzmán

Ignacio Céspedes Tapoasi

Contexto del accidente

El hecho ocurrió cerca de la 1:00 de la madrugada, cuando el bus en el que viajaban las víctimas impactó violentamente contra un camión que circulaba por la vía Bioceánica. Según la Policía de Tránsito, las causas del siniestro aún se encuentran en investigación.

Mira la programación en Red Uno Play