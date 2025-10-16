Sube a dos la cifra de muertos tras choque entre bus y camión en la carretera Bioceánica

La madrugada de este jueves se registró un trágico accidente de tránsito en la carretera Bioceánica, que dejó un saldo de dos personas fallecidas y quince heridas.

Según el informe de la Unidad Operativa de Tránsito, el hecho involucró a un bus de transporte interdepartamental y un camión de carga. El impacto fue tan violento que el conductor del bus, Gregorio Vergara Charuta, perdió la vida de forma instantánea al quedar atrapado entre los fierros del vehículo.

“Lastimosamente, a consecuencia de este accidente el conductor del bus queda atriccionado entre los fierros y fallece de forma instantánea. Las personas heridas fueron evacuadas a diferentes centros de salud de nuestra ciudad”, informó el coronel Edson Rojas, subdirector de Tránsito.

Inicialmente, se reportaron 16 personas heridas; sin embargo, horas después, una de ellas —María Isabel Llanos, de 61 años— perdió la vida mientras recibía atención médica en una clínica de Santa Cruz. Con su deceso, la cifra de fallecidos se elevó a dos.

El accidente ocurrió en plena carretera Bioceánica, vía que conecta Santa Cruz con la frontera con Brasil, una ruta de intenso tráfico de transporte pesado y flotas de pasajeros.

Las autoridades realizaron pruebas de alcoholemia a ambos conductores y se encuentran a la espera de los resultados. En tanto, el chofer del camión, identificado como Paulino C.C., fue aprehendido y su caso puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

“Tenemos a dos personas fallecidas y 15 heridas. Estamos a la espera de los resultados de las pruebas de alcoholemia para determinar si alguno de los conductores se encontraba bajo influencia alcohólica. Este caso ya ha sido remitido al Ministerio Público”, señaló el coronel Rojas.

La Unidad Operativa de Tránsito continúa con las investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro.

