¿Cuál es la sanción por circular sin permiso del TSE el día del balotaje?

Para quienes infrinjan la norma, se aplicarán sanciones económicas y la retención del vehículo.

Charles Muñoz Flores

16/10/2025 13:55

¿A cuánto asciende la multa por circular sin permiso del TSE? FOTO: Imagen referencial. Tomada de internet.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que, en el marco de la segunda vuelta electoral programada para el domingo 19 de octubre, se suspenderá la circulación vehicular en todo el país, incluyendo transporte terrestre, aéreo, lacustre y ferroviario, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y fomentar la participación ciudadana.

Solo podrán circular los vehículos que cuenten con autorización oficial emitida por el TSE o los Tribunales Electorales Departamentales (TED), según corresponda. Para quienes infrinjan la norma, se aplicarán sanciones económicas y la retención del vehículo.

La Policía de Santa Cruz confirmó que impondrá multas de Bs 550 a los conductores que transiten sin el permiso correspondiente y que los vehículos serán trasladados a las Unidades Operativas de Tránsito hasta que se realice el pago a favor del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). El subcomandante departamental, Edson Rojas, indicó que el operativo contará con el 100% del personal de tránsito desplegado en toda la ciudad.

Entre los vehículos exentos de portar permisos se encuentran: notarios y funcionarios electorales acreditados, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, bomberos, ambulancias públicas y privadas, vehículos de emergencia municipal y medios de comunicación debidamente acreditados.

 

