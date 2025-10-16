El día que un caboverdiano jugó en Bolivia: la historia del pionero africano en Sudamérica

Adriano Custódio Mendes no solo fue pionero en su país, sino también en el continente. Nacido en Cabo Verde, fue el primer futbolista africano en jugar en Argentina, pero antes de esa notoriedad vivió un episodio menos recordado: su paso por el fútbol boliviano en el año 1986, cuando fue fichado por el club Blooming de Santa Cruz.

Su llegada llamó la atención por sus condiciones técnicas y su potencia ofensiva, cualidades que también lo llevaron más adelante a jugar en Cerro Porteño de Paraguay, donde brilló en la Copa Libertadores de 1988 con diez goles convertidos.

Sin embargo, su historia no se limitó al terreno de juego. En Argentina, donde se formó como jugador desde joven, enfrentó una dura realidad.

“Algunos árbitros me insultaban, me daban cachetadas y me decían ‘acá mando yo’”, recordó alguna vez Mendes. Su carrera estuvo marcada por episodios de discriminación y violencia, hasta que en una de sus últimas presentaciones, en el fútbol argentino, golpeó a un árbitro tras sentirse injustamente expulsado, un hecho que él mismo describió como su forma de despedirse del fútbol, cargado de dolor e impotencia.

A pesar de esa amarga experiencia, Mendes también vivió momentos de gloria. Fue dirigido por el legendario Carlos Salvador Bilardo, vistió camisetas importantes como la de Estudiantes de La Plata, Temperley, Colón y San Martín de Tucumán. También tuvo un paso por el exterior antes de retirarse en 1998, jugando en Martín Güemes de Bariloche, en el Torneo Argentino B.

Hoy, Cabo Verde se prepara para debutar en su primer Mundial de fútbol en 2026, y la historia de Mendes recobra valor: fue uno de los primeros en abrir caminos para los futbolistas caboverdianos fuera de África. Bolivia fue parte de ese recorrido, y aunque breve, su paso por Blooming queda como una anécdota valiosa dentro del legado de este delantero que desafió fronteras, prejuicios y marcó un antes y un después en el fútbol sudamericano.

