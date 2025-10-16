La Policía logró aprehender a dos personas —un hombre y una mujer— presuntamente vinculadas con el asesinato de Néstor Cruz Zambrano, el chofer de 60 años cuyo cuerpo fue hallado bajo un puente en el municipio de Tiraque, Cochabamba.

Las detenciones se realizaron en las últimas horas y ambos sospechosos fueron trasladados hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Quillacollo, donde permanecen en celdas policiales a la espera de su audiencia cautelar.

De acuerdo con los primeros informes, Néstor Cruz había salido de su domicilio para cumplir con un traslado particular solicitado. Sin embargo, horas después fue reportado como desaparecido, y finalmente su cuerpo fue encontrado sin vida.

La investigación policial permitió establecer que el vehículo fue visto por última vez en el Trópico de Cochabamba, en un surtidor donde una pareja —presuntamente los aprehendidos— cargaba combustible antes de desaparecer con el motorizado.

Durante el operativo, la Felcc logró secuestrar un vehículo tipo Noah, propiedad de uno de los detenidos, mientras continúa la búsqueda del minibús perteneciente a la víctima.

La mujer aprehendida declaró que se dedica a la compra y venta de vehículos y que solo habría adquirido el motorizado en 19 mil dólares, aunque el vehículo en cuestión pertenece al chofer asesinado.

El caso continúa bajo investigación para determinar la participación exacta de los implicados y dar con todos los responsables de este crimen que ha conmocionado a la región.

